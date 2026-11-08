domenica 8 novembre 2026
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Concerti e festival in programma
Nov08
domenica 08 Novembre 2026
Il Festival dello Spettacolo 2026 | Un Posto al Sole
Superstudio Più - Milano
Nov08
domenica 08 Novembre 2026
Il Festival dello Spettacolo 2026 | Matrimonio a Prima Vista
Superstudio Più - Milano
Nov08
domenica 08 Novembre 2026
S.S.D. Pro Sesto 1913 - S.S.D. Correggese Calcio 1948
Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni
Nov08
domenica 08 Novembre 2026
Ti vedo, la leggenda del Basilisco
Teatro degli Impavidi - Sarzana
Nov08
domenica 08 Novembre 2026
U.S. Folgore Caratese - Carpi
Stadio Sportitalia Arena - Carate Brianza
Nov08
domenica 08 Novembre 2026
SAE Scientifica-Soevis Legnano - Ferrara
Soevis Arena - Castellanza (Varese)
Nov08
domenica 08 Novembre 2026
Il Festival dello Spettacolo 2026 | Cash or Trash
Superstudio Più - Milano
Nov08
domenica 08 Novembre 2026
Isaiah Collier | JAZZMI 2026
Teatro dell'Arte - Triennale Milano - Milano
Nov08
domenica 08 Novembre 2026
Bill Frisell trio con Luke Bergman e Tim Angulo / Yugen Trio
Teatro Cavallino Bianco - Galatina
Nov08
domenica 08 Novembre 2026
Sergio Cammariere | JAZZMI 2026
Conservatorio di Milano - Milano
Nov08
domenica 08 Novembre 2026
Marco Mengoni - Residency Allo Sbagliato
Allo Sbagliato - Teatro Principe - Milano
Nov08
domenica 08 Novembre 2026
J-AX – NON APRITE QUEL TEATRO
Teatro Clerici - Brescia
Nov08
domenica 08 Novembre 2026
Calibro 35 vs. L.A. | JAZZMI 2026
Teatro dell'Arte - Triennale Milano - Milano
Nov08
domenica 08 Novembre 2026
Aiello
Estragon - Bologna
Nov08
domenica 08 Novembre 2026
Calibro 35 vs. L.A. | JAZZMI 2026
Teatro dell'Arte - Triennale Milano - Milano
Nov09
lunedì 09 Novembre 2026
Marc Ribot, Farida Amadou e Ches Smith / Valerio Daniele, Giorgio Distante e Dario Congedo trio
Officine Cantelmo - Lecce
Nov09
lunedì 09 Novembre 2026
nayt: Noi Individui Tour
Palazzo dello Sport - Roma
Nov09
lunedì 09 Novembre 2026
Mauro Ermanno Giovanardi + Special Guests
Santeria Toscana 31 - Milano
Nov10
martedì 10 Novembre 2026
Castello Volante - Martedi
CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
Nov10
martedì 10 Novembre 2026
BANKSY - STREET IS THE MUSEUM
Palazzo Barolo - Via delle Orfane, 7/A - Torino
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
coez at Auditorium Giovanni Agnelli Lingotto Musica (08 Nov 26)
Auditorium Giovanni Agnelli, Lingotto Musica, via Nizza 280, 10
Massimo Ranieri at Teatro Petruzzelli (08 Nov 26)
Teatro Petruzzelli, Corso Cavour, 70100, Bari, Italy
Westside Cowboy at Arci Bellezza (09 Nov 26)
Arci Bellezza, Via Giovanni Bellezza 16A, 20136, Milan, Italy
Marc Ribot at Officine Cantelmo (09 Nov 26)
Officine Cantelmo, Viale De Pietro, 12 - 73100, 73100, Lecce,
Malika Ayane at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (10 Nov
Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazio
Francesco De Gregori at Teatro Sala Umberto (10 Nov 26)
Teatro Sala Umberto, Via della Mercede, 50, 00187, Rome, Ital
The Molotovs at Viper Theatre Firenze C/o Tenax (10 Nov 26)
Viper Theatre Firenze C/o Tenax, Via Pratese, 46, 50145, Flore
Paolo Fresu at Teatro Italia Live (10 Nov 26)
Teatro Italia Live, 73014, Gallipoli, Italy
Malika Ayane at Teatro Colosseo (11 Nov 26)
Teatro Colosseo, Via Madama Cristina, 71, 10135, Turin, Italy
Rkomi at Fabrique (11 Nov 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
Francesco De Gregori at Teatro Sala Umberto (11 Nov 26)
Teatro Sala Umberto, Via della Mercede, 50, 00187, Rome, Ital
Nayt at Palapartenope (11 Nov 26)
Palapartenope, Via C. Barbagallo, 115, 80125, Naples, Italy
CANCELED: Mario Biondi at Teatro Verdi (11 Nov 26)
Teatro Verdi, Viale Giuseppe Verdi, 45, 51016, Montecatini, I
The Kid LAROI. Nate Sib and WizTheMc at Fabrique (12 Nov 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
Pacifico at Teatro Duse Bologna (12 Nov 26) with Ornella Vanoni
Teatro Duse Bologna, Via Cartoleria 42, 40124, Bologna, Italy
Angelo Branduardi at Teatro Comunale (12 Nov 26)
Teatro Comunale, Viale Trieste, 5, 07100, Sássari, Italy
Francesco De Gregori at Teatro Sala Umberto (13 Nov 26)
Teatro Sala Umberto, Via della Mercede, 50, 00187, Rome, Ital
Rkomi at Fabrique (13 Nov 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
CANCELED: Mario Biondi at Teatro dell'Aquila (13 Nov 26)
Teatro dell'Aquila, Via Giuseppe Mazzini, 4 (fermo Ascoli Piceno
The Molotovs and PALEA at Locomotiv Club (13 Nov 26)
Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere
La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento. 🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti
News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web
domenica, 8 novembre 2026
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
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✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 8 Novembre 2026
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