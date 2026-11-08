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🎤☀️🌦️ Meteo concerti: controlla le previsioni del tempo prima di andare a un concerto

Le previsioni meteo sono essenziali per i concerti all’aperto: permettono agli organizzatori di gestire sicurezza e logistica, mentre gli spettatori possono pianificare abbigliamento e spostamenti. Un’informazione semplice che migliora la sicurezza e l’esperienza di tutti.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
8 Novembre 2026

Meteo concerti

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Le previsioni meteorologiche svolgono un ruolo fondamentale nell’organizzazione di eventi all’aperto, come i concerti. Conoscere le condizioni atmosferiche permette sia agli organizzatori sia al pubblico di pianificare in modo più sicuro e consapevole la partecipazione agli spettacoli.

domenica, 8 novembre 2026

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Concerti e festival in programma

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    domenica 08 Novembre 2026
    Il Festival dello Spettacolo 2026 | Un Posto al Sole
    Superstudio Più - Milano
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  • Nov08
    domenica 08 Novembre 2026
    Il Festival dello Spettacolo 2026 | Matrimonio a Prima Vista
    Superstudio Più - Milano
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  • Nov08
    domenica 08 Novembre 2026
    S.S.D. Pro Sesto 1913 - S.S.D. Correggese Calcio 1948
    Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni
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  • Nov08
    domenica 08 Novembre 2026
    Ti vedo, la leggenda del Basilisco
    Teatro degli Impavidi - Sarzana
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  • Nov08
    domenica 08 Novembre 2026
    U.S. Folgore Caratese - Carpi
    Stadio Sportitalia Arena - Carate Brianza
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  • Nov08
    domenica 08 Novembre 2026
    SAE Scientifica-Soevis Legnano - Ferrara
    Soevis Arena - Castellanza (Varese)
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  • Nov08
    domenica 08 Novembre 2026
    Il Festival dello Spettacolo 2026 | Cash or Trash
    Superstudio Più - Milano
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  • Nov08
    domenica 08 Novembre 2026
    Isaiah Collier | JAZZMI 2026
    Teatro dell'Arte - Triennale Milano - Milano
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  • Nov08
    domenica 08 Novembre 2026
    Bill Frisell trio con Luke Bergman e Tim Angulo / Yugen Trio
    Teatro Cavallino Bianco - Galatina
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  • Nov08
    domenica 08 Novembre 2026
    Sergio Cammariere | JAZZMI 2026
    Conservatorio di Milano - Milano
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  • Nov08
    domenica 08 Novembre 2026
    Marco Mengoni - Residency Allo Sbagliato
    Allo Sbagliato - Teatro Principe - Milano
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  • Nov08
    domenica 08 Novembre 2026
    J-AX – NON APRITE QUEL TEATRO
    Teatro Clerici - Brescia
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    domenica 08 Novembre 2026
    Calibro 35 vs. L.A. | JAZZMI 2026
    Teatro dell'Arte - Triennale Milano - Milano
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    domenica 08 Novembre 2026
    Aiello
    Estragon - Bologna
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  • Nov08
    domenica 08 Novembre 2026
    Calibro 35 vs. L.A. | JAZZMI 2026
    Teatro dell'Arte - Triennale Milano - Milano
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  • Nov09
    lunedì 09 Novembre 2026
    Marc Ribot, Farida Amadou e Ches Smith / Valerio Daniele, Giorgio Distante e Dario Congedo trio
    Officine Cantelmo - Lecce
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  • Nov09
    lunedì 09 Novembre 2026
    nayt: Noi Individui Tour
    Palazzo dello Sport - Roma
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  • Nov09
    lunedì 09 Novembre 2026
    Mauro Ermanno Giovanardi + Special Guests
    Santeria Toscana 31 - Milano
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  • Nov10
    martedì 10 Novembre 2026
    Castello Volante - Martedi
    CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
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  • Nov10
    martedì 10 Novembre 2026
    BANKSY - STREET IS THE MUSEUM
    Palazzo Barolo - Via delle Orfane, 7/A - Torino
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Nov
08
coez at Auditorium Giovanni Agnelli Lingotto Musica (08 Nov 26)
Auditorium Giovanni Agnelli, Lingotto Musica, via Nizza 280, 10
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Nov
08
Massimo Ranieri at Teatro Petruzzelli (08 Nov 26)
Teatro Petruzzelli, Corso Cavour, 70100, Bari, Italy
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Nov
09
Westside Cowboy at Arci Bellezza (09 Nov 26)
Arci Bellezza, Via Giovanni Bellezza 16A, 20136, Milan, Italy
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Nov
09
Marc Ribot at Officine Cantelmo (09 Nov 26)
Officine Cantelmo, Viale De Pietro, 12 - 73100, 73100, Lecce,
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Nov
10
Malika Ayane at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (10 Nov
Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazio
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Nov
10
Francesco De Gregori at Teatro Sala Umberto (10 Nov 26)
Teatro Sala Umberto, Via della Mercede, 50, 00187, Rome, Ital
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Nov
10
The Molotovs at Viper Theatre Firenze C/o Tenax (10 Nov 26)
Viper Theatre Firenze C/o Tenax, Via Pratese, 46, 50145, Flore
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Nov
10
Paolo Fresu at Teatro Italia Live (10 Nov 26)
Teatro Italia Live, 73014, Gallipoli, Italy
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Nov
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Malika Ayane at Teatro Colosseo (11 Nov 26)
Teatro Colosseo, Via Madama Cristina, 71, 10135, Turin, Italy
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11
Rkomi at Fabrique (11 Nov 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
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Francesco De Gregori at Teatro Sala Umberto (11 Nov 26)
Teatro Sala Umberto, Via della Mercede, 50, 00187, Rome, Ital
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Nov
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Nayt at Palapartenope (11 Nov 26)
Palapartenope, Via C. Barbagallo, 115, 80125, Naples, Italy
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Nov
11
CANCELED: Mario Biondi at Teatro Verdi (11 Nov 26)
Teatro Verdi, Viale Giuseppe Verdi, 45, 51016, Montecatini, I
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The Kid LAROI. Nate Sib and WizTheMc at Fabrique (12 Nov 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
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Pacifico at Teatro Duse Bologna (12 Nov 26) with Ornella Vanoni
Teatro Duse Bologna, Via Cartoleria 42, 40124, Bologna, Italy
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Nov
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Angelo Branduardi at Teatro Comunale (12 Nov 26)
Teatro Comunale, Viale Trieste, 5, 07100, Sássari, Italy
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Nov
13
Francesco De Gregori at Teatro Sala Umberto (13 Nov 26)
Teatro Sala Umberto, Via della Mercede, 50, 00187, Rome, Ital
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Nov
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Rkomi at Fabrique (13 Nov 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
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Nov
13
CANCELED: Mario Biondi at Teatro dell'Aquila (13 Nov 26)
Teatro dell'Aquila, Via Giuseppe Mazzini, 4 (fermo Ascoli Piceno
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Nov
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The Molotovs and PALEA at Locomotiv Club (13 Nov 26)
Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
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Il meteo di una città

Attraverso questo link puoi consultare le previsioni meteo di una località, secondo il sito OpenWeahaterMap.

Pianificazione e sicurezza

Per gli organizzatori, le previsioni meteo rappresentano uno strumento essenziale per gestire la logistica dell’evento. Sapere in anticipo se sono previste piogge, vento o temperature estreme consente di predisporre strutture protettive, pianificare percorsi sicuri e informare il personale addetto alla sicurezza. In caso di condizioni meteorologiche avverse, gli organizzatori possono inoltre valutare modifiche agli orari o persino posticipare il concerto per tutelare la salute degli spettatori e degli artisti.

L’utilità delle previsioni meteo

Anche per il pubblico le previsioni meteo hanno grande utilità. Conoscere le condizioni del tempo consente di vestirsi adeguatamente, portare con sé attrezzature come impermeabili o cappelli, e pianificare spostamenti più sicuri. Questo accorgimento contribuisce a rendere l’esperienza del concerto più piacevole, evitando sorprese spiacevoli legate al maltempo e migliorando la fruizione dello spettacolo.

Conclusione

In sintesi, le previsioni meteorologiche non sono semplicemente un’informazione curiosa, ma uno strumento concreto di prevenzione e organizzazione per i concerti. Esse aiutano a garantire la sicurezza, ottimizzare la logistica e migliorare l’esperienza degli spettatori, dimostrando quanto la conoscenza del tempo possa influire positivamente sulla buona riuscita di un evento. (La redazione)

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