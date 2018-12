La musica dei Mardi Gras a sostegno della ricerca sul Parkinson. Guarda il video | News



La Light of Day Foundation da anni sostiene la lotta al morbo di Parkinson grazie al potere “terapeutico” della musica. Anche i romani Mardi Gras hanno deciso di partecipare a questa insolita raccolta fondi con una cover di un brano di Wille Nile, rocker americano da sempre legato alla fondazione benefica.

One Guitar, questo è il titolo della cover in questione, è da oggi disponibile su tutti gli store digitali e il ricavato dalle vendite andrà tutto in beneficenza. Un video diretto da Marco Gallo con le grafiche di Marco Castellani fa da corredo al brano.

In questo stesso periodo, una carovana di musicisti americani è in tour in Europa con il Light of Day Festival, in attesa della Winterfest che si terrà nel New Jersey a gennaio. Generalmente Bruce Springsteen interviene in questa ultima tappa, la Winterfest, in quanto direttamente coinvolto nell’iniziativa. Lo stesso nome della fondazione prende spunto da una sua canzone.

Attivi da oltre dieci anni sulla scena romana e internazionale e con alle spalle tre dischi, l’ultimo dei quali terminato negli studi di Abbey Road, i Mardi Gras hanno già legato la loro musica ad Amnesty International, la “Drop the Debt Campaign” e altre associazioni. (La redazione)