“And We Shine” è il nuovo disco dei francesi Princess Thailand

Dopo un primo album pubblicato nell’ottobre del 2018, i francesi Princess Thailand si isolano nello Studio Barberine di Arthur Ferrari, situato nella zona del Quercy Blanc in Francia, per dare vita a questo nuovo lavoro dal titolo And We Shine.

Un disco potente e malinconico al pari di una vera e propria esperienza fisica con un impianto sonoro che mescola noise, pop, no wave e post-punk.

I testi e la voce di Aniela sono trascesi da trame febbrili e attraversati da esplosioni sonore.