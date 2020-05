Muore Betty Wright. Ascolta l’album d’esordio del 1968 “My First Time Around”

Il mondo della musica registra la perdita di un altro grande personaggio. Domenica 10 maggio è venuta a mancare all’età di 66 anni Bessie Regina Norris, meglio conosciuta al grande pubblico come Betty Wright.

La musicista e cantante soul-funk aveva debuttato nel 1968, a soli 14 anni, con l’album dal titolo My First Time Around prodotto da Brad Shapiro e Steve Alaimo.

È con questo disco d’esordio, in streaming via Spotify sul nostro sito, che vogliamo ricordare e omaggiare la grande artista americana. Buon ascolto. (La redazione)