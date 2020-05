Ci ha lasciato all’età di 48 anni Ezio Bosso. Musicista straordinario e persona intelligente, il Maestro, da tempo affetto da una malattia neurodegenerativa, con la sua musica e la sua passione ha saputo coinvolgere ed emozionare un pubblico ampio e vario come quello di Sanremo.

Ed è proprio con l’esibizione del 2016, in qualità di ospite, al popolare Festival della canzone italiana che vogliamo ricordarlo. Il pezzo in questione è Following a bird. (La redazione)