La FIMI chiede al Senato di approvare con urgenza la Direttiva sul Copyright

La Federazione dell’Industria Musicale Italiana, è stata sentita oggi 14 maggio nell’ambito della legge di delegazione europea che recepisce la direttiva 2019/290/CE.

Dalla nota stampa appena giunta in redazione si legge quanto segue:

“Nell’audizione il CEO di FIMI, Enzo Mazza, ha ribadito l’urgenza del recepimento ed evidenziato come nell’attuale situazione di lockdown l’aumento dell’utilizzo di piattaforme di video streaming musicali abbia di fatto incrementato il Value Gap, ovvero la discriminazione remunerativa tra diritti riconosciuti e volumi di stream realizzati. In particolare, a fronte di un market share del 22% a livello di stream di una piattaforma come Spotify, YouTube raggiunge una quota del 51%, ma se si guarda alle quote di mercato per ricavi generati per gli aventi diritto Spotify genera il 44,5% mentre da YouTube arriva solo il 6,5% di ricavi.”