“Bigger Love” è il nuovo album di John Legend. L’artista sarà ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”

Venerdì 19 giugno sarà pubblicato da Columbia Records Bigger Love, il nuovo album di inediti del poliedrico artista statunitense John Legend.

Ad anticipare il disco arriva il video dell’omonimo singolo.

«Il video è stato realizzato per celebrare insieme l’amore, la speranza e la resilienza. Stiamo usando la tecnologia per rimanere in contatto e per trovare modi creativi per reagire. Volevamo che il video fosse un grande abbraccio collettivo per tutte le persone nel mondo che stanno cercando di rimanere in contatto con la propria famiglia, di aiutare i propri vicini o anche semplicemente di trovare un momento di pausa per scatenarsi in un ballo, nonostante il momento folle in cui siamo immersi.» (John Legend)