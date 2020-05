I Bright Eyes sono stati una band fondamentale per lo sviluppo della scena indie degli anni 2000 e Conor Oberst è uno dei più influenti songwiriter degli ultimi 20 anni, adorato da schiere di giovani fan e artisti contemporanei come 1975 e Phoebe Bridgers.

One and Done è il nuovo, terzo singolo estratto dal nuovo album di Bright Eyes che uscirà per Dead Oceans e che dovrebbe intitolarsi Down in the Weeds Where the World Once Was. (La redazione)