Il ritorno del canadese Barzin con una colonna sonora scritta per il film “Viewfinder”

Con all’attivo tre album (My Life in Rooms, Notes to an Absent Lover e Live Alone in that Long Summer), il cantautore canadese Barzin, a distanza di 7 anni dalla sua ultima fatica discografica, torna con una colonna sonora scritta per il debutto cinematografico del regista Jason Yeomans.

“Negli ultimi tre anni, ho diviso il mio tempo tra il lavoro per un nuovo album e una colonna sonora di un film intitolato “Viewfinder”. Il nuovo album è in fase di completamento e l’uscita è prevista per il prossimo anno. Il lavoro della colonna sonora si è invece concluso e viene reso disponibile da Monotreme Records prima dell’uscita del film.” (Barzin)

In attesa quindi del nuovo album del canadese di origine iraniana, godiamoci la colonna sonora di Viewfinder, film di prossima uscita che esplora i temi dell’alienazione, dell’isolamento e del tentativo di trovare consolazione attraverso l’arte.

Pubblicata il 29 maggio 2020 da Monotreme Records il, Viewfinder OST è in streaming sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)