La bizzarra estetica degli inglesi Smoove & Turrell nel nuovo video animato di “It Ain’t Working”

A inizio mese la band inglese Smoove & Turrell ci aveva regalato il terzo singolo It Ain’t Working, un groove dancereccio a metà strada tra Chicago house e funk analogico, tratto dal loro sesto album Stratos Bleu in uscita il 5 giugno. Solo poche settimane dopo questi musicisti fuori dall’ordinario rincarano la dose con il video ufficiale della traccia.

La clip animata di It Ain’t Working è stata realizzata dall’agenzia Cravens, con sede a Newcastle, come la band, e trae ispirazione dai cartoni animati statunitensi “Le corse pazze”, adattandosi perfettamente alla bizzarra estetica di Smoove & Turrell. Nel video appaiono anche i testi introspettivi di John Turrell, che riflette sull’impatto della vita in tour sulla salute mentale.

Il brano, il video e Smoove & Turrell in generale sembrano giocare coi contrasti: ritmi dance spensierati con testi profondi, funk e soul con ampie pennellate di elettronica, rimandi al passato assemblati con mezzi contemporanei. Se è un assaggio del disco in arrivo Stratos Bleu, si può dire che viene una certa acquolina. (Adaja Inira)