A distanza di 5 anni dal suo ultimo disco, Andrea Nardinocchi, cantautore e produttore bolognese, torna con La stessa emozione, il suo terzo album, pubblicato il 29 maggio scorso per Iuovo e distribuito da Artist First.

Il disco, che contiene i singoli Sanremo Amore Scusa, Droga e Quando ti ho visto, è prodotto dai Mamakass e ha avuto una gestazione lunga, ma che non ha intaccato la freschezza dei brani.

«Sono parecchio orgoglioso di questi pezzi e dello smalto che non hanno perso dopo tutto questo tempo soprattutto grazie ai Mamakass che hanno trovato i migliori vestiti sonori come sempre».

La stessa emozione mischia pop, elettronica, nu-soul e funk ed è un disco molto personale, in cui Andrea si racconta a fondo, dai momenti di felicità a quelli difficili, mettendo a nudo senza filtri le sue esperienze nella vita e nella musica.

«Questo disco racchiude questi ultimi 3 anni nei miei trip. Spero possa colmare questo gap di comunicazione che ho creato nell’unico modo che conosco, per le persone che sanno della mia esistenza e ne hanno sentito la mancanza e per quelle che ancora non sanno che anche se ci sono e continuerò ad esserci, non voglio più fare la pop star».