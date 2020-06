Il recente lockdown ha creato le reazioni emotive e creative più disparate: c’è chi ha suonato tutti i giorni, in tutte le stanze della casa e chi invece ha preferito restare in silenzio, nel rispetto del vuoto creatosi nel mondo dello spettacolo dal vivo. Altri ancora non sono spariti del tutto, ma hanno esplorato nuove idee.

È l’esempio di Vea, cantautrice torinese, che ha dato vita a Rifletto, una serie d’interviste a distanza: riflessa nel pomello della sua lavatrice, ha dato voce a tante persone, a loro volta riflesse in un punto o un oggetto di casa.

La cantautrice, forte del successo di Rifletto, ha deciso di lanciare un nuovo format più musicale in cui confrontarsi con le sue colleghe e i suoi colleghi musicisti, sia su come hanno vissuto e affrontato la quarantena, sia, più in generale, su come affrontano la vita stessa dell’artista e la voglia di costruirsi un pubblico sempre più ampio.

Così nasce la rassegna Le quattro mura di turno una chiacchierata in diretta con tutti i musicisti che avranno voglia di passare una serata con Vea e i suoi amici e sostenitori.



Ogni domenica alle 21 dalla sua pagina Instagram a partire dal 14 giugno.

Non è una radio, non è un podcast, non è una serie tv: è una chiacchierata sulla musica, con la musica, per la musica! Soprattutto per quel limbo chiamato musica emergente. (La redazione)