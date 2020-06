How è l’album di debutto dei Dueventi, progetto attraverso cui quattro musicisti riescono a far coesistere le loro diverse anime musicali, facendo dialogare gli strumenti con un approccio creativo che ha come quesito principale proprio l’interrogativo che dà il titolo al disco: “Come”.

Una domanda che può tuttavia diventare anche affermazione, ovvero “il come” o il modo in cui scegliere e compiere un’azione, un atto creativo, un viaggio. Ciò soprattutto quando non si può definire a priori lo stile di un progetto che definisce l’identità di una formazione.

How quindi è più che altro un linguaggio musicale con cui la band fa dialogare liberamente gli strumenti acustici con gli schemi geometrici di un’elettronica tendente all’IDM.

Con How i Dueventi prendono come riferimento Tigran Hamasyan, Apparat, Bad bad not good, Kamasi Washington, Portishead, Christian Scott, James Blake, Cinematic Orchestra…

Un disco dunque che nasce dalle improvvisazioni effettuate in sala prove e che svela un sound che sfugge alla ripetitività della musica elettronica. Buon ascolto. (La redazione)