Daniel Avery è un producer inglese con all’attivo diversi dischi di musica elettronica tra cui questo terzo lavoro sulla lunga distanza dal titolo Love + Light.

Un’uscita a sorpresa che segna il ritorno di Daniel Avery su etichetta Phantasy Sound/ Mute.

Pubblicato il 26 giugno 2020, Love + Light di Daniel Avery (conosciuto anche come Stopmakingme) è disponibile in streaming sul nostro blog via Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)