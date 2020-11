Umberto Maria Giardini annuncia attraverso la sua pagina FB l’uscita di un nuovo singolo a firma Moltheni.

«Il tempo passa, il mondo cambia, resta se non altro la speranza che le emozioni restino immutate. Il mio primo pensiero va inevitabilmente a chi da sempre mi aiuta, anche e soprattutto in un momento così difficile e imprevedibile. È a loro che rivolgo il mio grazie più sincero; come a Enrico Molteni della Tempesta dischi, a Eugenio Cervi di Master Music, a Corradino Corradi, a Vertigo Concerti, a Fleisch ufficio stampa e a tutti coloro che anche in questa occasione con tutte le difficoltà del momento mi supportano in iniziative legate alla musica e al mio lavoro di scrittura. Grazie tantissime anche a voi, a tutti coloro che vorranno ascoltare queste ultime gocce di musica ispirata e sincera a nome Moltheni».