Purple Noon è il quarto album di Washed Out, progetto del produttore/sceneggiatore/multi-strumentista di Atlanta Ernest Greene.

Anche questa volta Greene ha scritto, registrato e prodotto l’intero disco, con il consueto missaggio gestito dell’amico e collaboratore Ben H. Allen (Paracosm, Within e Without).

La realizzazione di questo nuova fatica discografica è arrivata dopo un breve periodo di scrittura per altri artisti (in particolare Sudan Archives per il debutto Athena) che ha permesso a Ernest Greene di esplorare per la prima volta generi come R&B e pop moderno. Suoni decisamente più luminosi e robusti che si sono fatti strada anche nelle canzoni dei Purple Noon, segnando un nuovo capitolo nella crescita artistica di Greene, sia come produttore sia come cantautore.

Pubblicato il 7 agosto 2020 da Sub Pop Records, Purple Noon è a oggi il lavoro più accessibile e inconsueto di Washed Out. (La redazione)