“L’ultima casa accogliente”, il nuovo album degli Zen Circus

S’intitola L’ultima casa accogliente il nuovo album di inediti degli Zen Circus, in uscita il prossimo 13 novembre.

Il disco arriva a due anni di distanza dal precedente album di inediti Il fuoco in una stanza, un lavoro che ha consacrato gli Zen Circus come una delle realtà più apprezzate del panorama musicale italiano attuale, anche grazie al nutrito pubblico transgenerazionale che li segue da oltre 20 anni: traguardo celebrato dalla band con un importante sold out al palazzetto dello sport di Bologna (Paladozza) nel 2019.

Una carriera lunghissima, 10 album, un EP, una raccolta e un’infinità di concerti: due decadi di arte e musica suggellate da una partecipazione in gara tra i big a Sanremo 2019 e dalla pubblicazione di un romanzo anti-biografico (Mondadori, 2019), entrato direttamente nella Top Ten delle classifiche dei libri più venduti stilate dai maggiori quotidiani e divenuto un vero e proprio caso di genere letterario.

La band torna ora con un nuovo album di inediti, un universo costellato di 9 brani, anticipati dai singoli Appesi alla Luna e Catrame. (La redazione)