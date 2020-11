Sarà successo è il nuovo brano di Cassandra Raffaele, musicista siciliana che torna sulle scene a distanza di cinque anni dal suo ultimo album Chagall.

Sarà successo è un viaggio di ritorno in cui Cassandra fa confluire nel brano forza, fragilità e presa di coscienza senza mai dimenticare l’aspetto ironico che esperienze, vita e musica possano avere.

Nasce così la volontà di farsi affiancare nel lancio del singolo da Antongiulio, un ragazzo nerd che è manifesto di un’originale operazione sui social dell’artista siciliana.

« Sono stata in ”quiescenza di scrittura” in questi ultimi anni. Ho fatto molti viaggi, comprando almeno 10 taccuini, ma non avevo niente da dire. Nessuna necessità di farlo. Cosi ho fatto altro. Sono scesa dal palco e sono rimasta dietro le quinte della mia vita artistica italiana. Prodotto musica per altri, diretto rassegne, lavorato come ufficio stampa. Poi è arrivato il lockdown e il suo effetto trigger che ha toccato le mie corde più fragili. Mi ha spiazzato e appeso al muro, con tutte le mie paure, e a quel punto, ho perso i motivi per non commuovermi, a partire da ciò che creavo. Ho scritto Sarà Successo di getto. Questa canzone è nata perché ne avevo bisogno io in prima persona. E’ un brano di forza per quelli fragili, provati dalle avversità dell’esistenza. Ma è anche una canzone di miserevole e coraggiosa speranza, malgrado tutti e tutto».