Abbiamo stilato una lista di 10 canzoni di protesta di artisti e generi diversi.

Per questa prima tornata abbiamo scelto: Alabama Blues dall’americano J.B. Lenoir, Ognuno è libero del nostro Luigi Tenco, Al vaivén de mi carreta del cubano Ñico Saquito, We Shall Overcome di Pete Seeger, Get Up, Stand Up di Bob Marley & The Wailers, Oxford Town del menestrello Nobel per la Letteratura Bob Dylan, Zombie del nigeriano Fela Kuti, Born Free della britannica Mathangi “Maya”Arulpragasam (alias M.I.A.), Fight the Power dello storico gruppo hip hop Public Enemy e Rock the Casbah dei Clash.

Dieci sono poche, lo sappiamo, ma vedremo in futuro di pubblicarne altre. Per ora, godetevi questa prima parte di playlist. Buon ascolto. (La redazione)