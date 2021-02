Come ben sapete il 28 ottobre 2019, a Francoforte, avvenne il passaggio di consegne tra il Presidente uscente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, e la Presidente entrante, Christine Lagarde.

Nella cerimonia Lagarde elogiò il lavoro svolto da Draghi, citando nel finale Anthem, una canzone di Leonard Cohen (1934-2016).

«Dato che entrambi amiamo la musica, voglio citare le parole di una canzone che dal mio punto di vista corrisponde bene a quello che hai fatto. ”Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in in everything. That’s how the light gets in” (Suona le campane che ancora possono suonare. Dimentica la tua offerta perfetta. C’è una crepa in ogni cosa. È così che entra la luce)».

Christine Lagarde