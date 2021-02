John Carpenter pubblica il nuovo disco Lost Themes III. Alive After Death.

Abbiamo iniziato con un tema, una linea di basso, un ritmo e qualcosa che suonasse bene e ci guidasse al prossimo stadio. Conosciamo le forze e le debolezze di ognuno di noi, sappiamo come comunicare senza parole e ora il processo creativo è più semplice di quanto non fosse agli inizi. Siamo maturati. John Carpenter

Lost Themes III: Alive After Death è stato registrato dal “Master of Horror” in persona insieme a Daniel Davies e al figlio Cody Carpenter.

In uscita oggi 5 febbraio 2021 per Sacred Bones, Lost Themes III: Alive After Death è in streaming integrale via Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)