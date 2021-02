Chi non ha amato Donnie Darko? L’etichetta Beautiful Losers ha deciso di festeggiare i 20 anni dell’iconico film con una rilettura del suo brano simbolo, Mad World, originariamente un successo dei Tears For Fears.

Il rework è frutto del musicista veneziano Are You Real? in collaborazione con la new entry dell’etichetta, About Blank.

In questa nuova versione la canzone assume un’aura di mistero, fra beat elettronici ed atmosfere dream pop. (La redazione)