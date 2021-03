Con la sua voce unica e il suo suono progressive/neo soul internazionale, la 21enne Emy Kabore di Ghent, in Belgio, è pronta per il grande salto.

Non ci sono molti artisti che fissano il livello così in alto come Emy, ma la sua ricerca della canzone perfetta e del suono perfetto paga: Inconvenient è infatti un pezzo impressionante di soul-indie contemporaneo, prodotto dal chitarrista Brian Bogaert e Mathias Stal e mixato alla perfezione da Tobie Speleman.

La canzone è stata scritta per esprimere le continue emozioni e pensieri contraddittori che hanno origine nell’esplorazione dell’amore e dell’intimità.

Di fronte all’inevitabile forza del desiderio, Emy si ritrova a vagare nel labirinto infinito della psiche dove idealizzazione, disillusione e confusione si alternano ripetutamente.

Inconvenient viene pubblicato oggi, 5 marzo 2021, da Mayday Records. Lo straordinario video musicale è stato diretto dall’artista stessa. (La redazione)