Carnage è il nuovo album di Nick Cave e Warren Ellis, registrato per durante il blocco dovuto alla pandemia da covid-19.

Sebbene la coppia abbia composto e registrato molte colonne sonore insieme, e Warren sia un membro di lunga dei Bad Seeds con cui si accompagna da sempre Cave, questa è la prima volta che i due pubblicano un intero album di nuove canzoni come duo.

Nick Cave descrive l’album come “un disco brutale ma molto bello, annidato in una catastrofe comune”, mentre Warren Ellis dice che “Making Carnage è stato un processo accelerato di intensa creatività. Le otto canzoni erano già pronte in una forma o nell’altra nei primi due giorni e mezzo”.

Pubblicato il 25 febbraio 2021, Carnage di Nick Cave e Warren Ellis è in streaming su Spotify. (La redazione)