Abbiamo dato una sbirciata alla lista dei migliori album dell’inverno 2021 appena pubblicata dalla ben nota piattaforma di streaming musicale Bandcamp.

Sono 30 gli album scelti dallo staff del sito web statunitense fondato nel 2007 da Ethan Diamond e Shawn Grunberger.

Si va da Pit of My Dreams di April + Vista a Ongoing Dispute di Yung, passando per Till Another Time: 1988​-​1996 di Linda Smith e Jackie Venson dei Love Suite. E molti altri ancora. (La redazione)

The Best Albums of Winter 2021 (by Bandcamp)

ARTICOLI CORRELATI