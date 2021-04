Due mani che si cercano, due voci che s’incontrano, una melodia pop eterea che nasce da un oscuro beat elettronico.

Questa è Hunt Me Down, primo frutto di un’insolita collaborazione, quella tra il musicista veneziano Andrea Liuzza, in arte Are You Real?, e la funambola e performer vicentina Alice Di Lauro, al suo esordio discografico.

Un brano sulle orme dell’elettro-acustica intima di artisti come Mùm, Sufjan Stevens, Notwist.

Il singolo, pubblicato dall’etichetta Beautiful Losers, è l’inizio di una lunga collaborazione. (La redazione)