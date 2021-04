Con Promenade Blue il californiano Nick Waterhouse porta indietro le lancette della musica a quel favoloso periodo d’oro tra gli anni ’50 e ’60 che ha segnato il massimo splendore soul, rock e r&b.

Un disco “vintage” dall’impronta internazionale capace di annullare qualsiasi distanza e intervallo spazio-temporale, grazie a un piacevolissimo cocktail sonoro in grado di unire gli States con l’Italia.

Prodotto da Nick Waterhouse in collaborazione con Paul Butler (Michael Kiwanuka e Devendra Banhart) e pubblicato il 9 aprile per Innovative Leisure, Promenade Blue è un album che mette d’accordo tutti coloro che nella musica contemporanea cercano quell’inconfondibile quanto necessario tocco del passato.

E se nel romanzo “Il grande Gatsby” di F. Scott Fitzgerald è il colore verde a rappresentare la New York degli anni Venti, in Promenade Blue è il colore blu scelto un secolo dopo da Waterhouse per musicare la California del 2020. (La redazione)