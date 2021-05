Il 14 maggio 1952 nasceva a Dumbarton, in Scozia, il musicista e produttore David Byrne, noto a tutti per essere stato il leader e la voce dei Talking Heads.

Per festeggiare il sessantanovesimo compleanno dell’artista naturalizzato americano, abbiamo pensato di stilare una playlist di 10 brani estratti dal suo repertorio (con i Talking Heads e da solista).

Si va da Here a I Zimbra, passando per I Dance Like This e One Fine Day. Buon ascolto. (La redazione)