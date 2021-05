Sharon Van Etten e Angel Olsen sono due delle più note e influenti artiste dei nostri giorni, giovani ma con una lunga carriera alle spalle.

Le due cantautrici americane hanno scritto insieme un brano dal titolo Like I Used To e si tratta di una traccia dai toni epici, un vero e proprio anthem folk-rock con forti influenze country e una produzione eccelsa.

Like I Used To è stato prodotto da John Congleton, collaboratore di lunga data di entrambe le artiste e già dietro al banco mixer dei bellissimi Remind Me Tomorrow di Sharon Van Etten e All Mirrors di Angel Olsen. (La redazione)