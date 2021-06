Jubilee, in uscita il 4 giugno 2021 per Dead Oceans, è il nuovo album dei Japanese Breakfast, progetto indie-rock dai toni pop ed elettronici di Michelle Zauner.

Jubilee arriva a quattro anni di distanza da Soft Sounds from Another Planet, album che ha consacrato i Japanese Breakfast come una delle realtà più interessanti della nuova scena indie americana, sicuramente tra quelle da tenere d’occhio.

Oltre al nuovo album, il 20 aprile 2021 Michelle Zauner ha pubblicato anche Crying in H Mart, un libro nato da un suo breve racconto scritto per il periodico New Yorker. (La redazione)