Richard Thompson, il fondatore della storica formazione folk-rock britannica Fairport Convention, si racconta in un libro intimo e toccante che per titolo prende in prestito una delle sue canzoni più celebri: Beeswing.

All’età di 72 anni il cantautore e scrittore inglese continua imperterrito e con passione la sua attività artistica sia in campo musicale che letterario. E questo memoir edito a settembre 2020 da Jimenez ne è l’ennesima dimostrazione.

Un libro in cui Thompson racconta la propria infanzia e le sue esperienze musicali in Inghilterra e in America dove, tra gli anni Sessanta e Settanta, ha incrociato artisti del calibro di Led Zeppelin, Pink Floyd, Nick Drake, Jimi Hendrix… (La redazione)

