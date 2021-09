La band art-rock australiana Babayaga pubblica oggi, 17 settembre 2021, Look Out! (He’s Behind You), il primo singolo che anticipa il loro LP di debutto di imminente uscita, registrato al’Hopping Mouse Studios di Fremantle.

Una sfrenata combinazione di melodie classiche, ritmi heavy rock e sensibilità punk, la band incorpora violino, pianoforte, chitarre e batteria in una performance provocatoria e ad alta energia. Con membri delle band australiane Deaf Wish, 99, Baseball, Selfless Orchestra e Last Quokka, oltre alla Perth Symphony Orchestra.

Con tutti i membri della band che cantano, la musica copre una vasta gamma di argomenti, dai racconti spensierati di superbi re persiani a riflessioni più cupe sulla povertà, la guerra e il capitalismo.Look Out! (He’s Behind You) è un’esilarante rivisitazione dell’esperienza del batterista Cameron Potts in un cinema Bollywood a Calcutta, con un groove contagioso e melodie di violino impennate.

Look Out! (He’s Behind You) dei Babayaga è disponibile su bandcamp e su tutte le piattaforme di streaming. Buon ascolto. (La redazione)

