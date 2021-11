Listen to this article Listen to this article

One hand on the steering wheel the other sewing a garden è il titolo del secondo album della cantautrice canadese Alexandra Levy, conosciuta con il moniker Ada Lea.

Canzoni intime e personali a metà strada tra pop e folk ambientate a Montreal, città dove Ada è cresciuta.

Pubblicato il 24 settembre 2021, One hand on the steering wheel the other sewing a garden è in streaming integrale su Bandcamp. (La redazione)