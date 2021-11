Listen to this article Listen to this article

Mondo Parallelo è l’esordio sulla lunga distanza della rock band pugliese Underworld Vampires.

Un disco che si agita tra reminiscenze new wave, incursioni elettroniche e un notevole gusto pop per le melodie. Il tutto cantato rigorosamente in italiano.

Anticipato dai singoli Orso Bruno e Foskia, Mondo Parallelo è uscito il primo novembre 2021. A parlarci della genesi dell’album è lo stesso trio pugliese.

La lavorazione del disco è stato il prologo di un viaggio che promette di essere interessante e pieno di soddisfazioni. Abbiamo fatto tutto quello che ci sarebbe piaciuto fare, in assoluta armonia e comunanza d’intenti. La ricerca dell’equilibrio tra i nostri diversi gusti e modi di intendere la musica è stata la parte più bella della realizzazione di questo primo lavoro che trasuda delle nostre personalità: lo stupore innocente dei testi e la loro vena melodica, la tensione ossessiva degli arp elettronici, l’urlo di rabbia e la veemenza del rock! C’è tutto quello che ci è sempre piaciuto ascoltare e suonare. Siamo noi. Ed è troppo bello riconoscersi nella musica che abbiamo scritto.

Dieci tracce che faranno la gioia degli appassionati di rock italiano e internazionale, in bilico tra tradizione e innovazione, dall’approccio moderno e fortemente contaminato. (La redazione)