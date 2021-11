Il risveglio spirituale di Shannon Lay

1 Minuto

Geist, il nuovo lavoro discografico della cantautrice statunitense Shannon Lay, è un album inteso, etero e senza luogo.

Un disco folk incentrato su voce e chitarra, che vede il contributo di Jarvis Tavinere, Ben Boye, Devin Hoff, Sofia Arreguin, Aaron Otheim e Ty Segall.

Le canzoni di Geist spaziano da una cover concisa ed essenziale di Late Night (Syd Barrett), alla meditativa Rare to Wake, ispirata dal romanzo Dune, ad Awaken and Allow, brano dalle profonde radici irlandesi, le stesse di Shannon. E la title track Geist, una canzone sul potere che vive in tutti noi: una canzone d’amore e sulla possibilità di poter guarire.

Pubblicato da Sub Pop Records l’8 ottobre 2021, Geist di Shannon Lay è un disco fatto di risvegli spirituali, déjà vu e vite passate. Miele per l’anima. (La redazione)

