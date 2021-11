Limbs è il nuovo album di Keeley Forsyth

1 Minuto

Keeley Forsyth è un’attrice britannica nota al pubblico per i suoi ruoli in importanti produzioni televisive inglesi.

Il suo esordio discografico per Leaf Label, Debris del 2020, è stato uno dei migliori esempi di avanguardia degli ultimi anni, con echi di Nils Frahm e Jenny Hval.

Il 25 febbraio 2022 l’attrice e musicista britannica pubblicherà il suo nuovo album Limbs.

«Il mondo che volevo creare e raccontare con il nuovo brano aveva bisogno di essere fermamente ancorato alla realtà. Al tempo stesso la musica aveva bisogno di aprirsi agli ascoltatori, dandogli modo di fare associazioni con i drammi della loro esistenza. Ho imparato a rimanere vicina alla dimensione della realtà grazie agli insegnamenti di Antonin Artaud and Pina Bausch». Keeley Forsyth

Limbs, in uscita sempre per Leaf Label, è anticipato dal primo singolo Bring Me Water. (La redazione)