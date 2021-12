I giapponesi Boris tornano con W, un album diverso dai precedenti.

1 Minuto

Con l’idea di sublimare l’orribile anno trascorso, solo pochi mesi fa la leggendaria heavy rock band nipponica Boris aveva pubblicato No, considerato il più estremo della loro lunga e celebrata carriera.

Oggi, alla fine del 2021, i Boris annunciano un nuovo album completamente differente da quanto realizzato nel recente passato, perché W – in uscita per Sacred Bones il 21 gennaio 2022 – è l’album più ragionato nella discografia di Takeshi, Wata e Atsuo.

W è un lavoro che si muove tra noise e new age, un mantra heavy new age raccontato dalla voce di Wata. Come al solito non mancano i trademark del sound targato Boris, con riff epici e doom di Takeshi e il drumming chirurgico e minimale di Atsuo.

Dopo un numero copioso di pubblicazioni tra album, EP e split, i Boris hanno finalmente raggiunto l’apice della loro carriera con un album che gli permetterà di raggiungere un pubblico diverso con il loro inimitabile heavy-noise-rock che farà felice anche chi ha sempre ammirato li stile intransigente e fuori dalle regole del gruppo giapponese. (La redazione)

