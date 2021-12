Bill Fay torna con la ristampa in vinile della prima parte di «Still Some Light»

1 Minuto

Uscito in origine nel 2010 su doppio CD, arriva nei negozi, in vinile e con un nuovo artwork, la prima parte di Still Some Light di Bill Fay

La raccolta racchiude demo registrate tra il 1970 e 1971 e su cui Bill Fay in seguito ha lavorato per il suo ritorno nel 2020 con Countless Branches.

David Tibet dei Current 93 – grande fan, collaboratore e amico di Fay – ha scritto le note introduttive della nuova edizione di Still Some Light. Part 1.

Bill Fay – tornato sulla scena musicale nel 2012 dopo oltre 40 anni di assenza – è senza dubbio uno dei più grandi pianisti, compositori e artisti della sua generazione, un nome da riscoprire e non dimenticare.

Anticipato dai tributi di Kevin Morby e Steve Gunn, Still Some Light Pat 1 di Bill Fay sarà pubblicato il 14 gennaio 2022. (La redazione)