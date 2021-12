Il synthpop poetico dei newyorkesi Tempers

1 Minuto

122 Parole

New Meaning è il quarto album degli statunitensi Tempers, seguito dell’ottimo Private Life uscito nel 2019.

Quella del duo synthwave di New York è musica notturna, elegante e introspettiva, dolce e intensa, create per “vivere in una società che è essa stessa un sogno”.

I Tempers di Jasmine Golestaneh e Eddie Cooper sono una delle più interessanti formazioni della scena musicale americana capaci di realizzare un synthpop poetico e originale.

New Meaning, in uscita il primo aprile 2022 su Dais Records, è anticipato dal primo singolo e video Unfamiliar. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA “NEW MEANING”