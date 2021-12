Ascolta «Sì sì vax», la canzone di Natale del trio Crisanti, Bassetti e Pregliasco

1 Minuto

Un po’ per gioco e un po’ per ribadire il concetto che bisogna vaccinarci, quantomeno per evitare il peggio, i virologi Andrea Crisanti, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco si sono prestati al “mondo della canzone e dello spettacolo” eseguendo una parodia della celebre Jingle Bells, che per l’occasione è diventata Sì sì vax.

Sì sì sì vax vacciniamoci – Se tranquillo vuoi stare i nonni non baciare – Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu – Se vuoi andare al bar -felice a festeggiar – le dosi devi far – per fare un buon Natal – mangia il panettone – vai a fare l’iniezione – proteggi gli altri oltre a proteggere anche te – con la terza dose tu avrai feste gioiose – Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu – per il calo dei contagi dosi anche ai Re Magi. Testo di “Sì sì vax”

L’idea è stata voluta e messa in scena da Un giorno da pecora, trasmissione radiofonica condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro su Radiouno. (La redazione)