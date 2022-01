Il mosaico pavimentale della Cattedrale di Otranto raccontato in un libro

2 Minuti

296 Parole

Fondata nel 1068 dal vescovo normanno Guglielmo, la cattedrale di Santa Maria Annunziata a Otranto, oltre a essere il più imporrante luogo di culto cattolico della città, è senza dubbio conosciuta in tutto il mondo per via dello storico mosaico pavimentale.

Entrando nella cattedrale di Otranto si viene accolti dalla magnificenza del mosaico pavimentale, che si dispiega come un tappeto prezioso: le immagini sono così numerose e disseminate sulla superficie da generare una sensazione di confusione e, di conseguenza, la necessità di cercare un ordine. Come leggere queste immagini? Quali storie vi sono narrate? Esiste un filo conduttore narrativo che guida l’intera composizione? Quale messaggio i committenti e gli ideatori volevano trasmettere? E quali fonti letterarie e culturali possono aver influenzato l’ideazione del mosaico? L’interpretazione teologica e iconografica elaborata dall’autrice del ciclo musivo di Otranto è il frutto di un accurato lavoro interdisciplinare, nel quale confluiscono conoscenze storiche, storico-artistiche e teologiche, derivanti dagli scritti dei Padri della Chiesa, da elementi della cultura religiosa propria della Terra d’Otranto, dalla conoscenza del pensiero teologico del xii secolo e dalle ricerche dell’antropologia religiosa e culturale. E anche il confronto con le culture araba ed ebraica, presenti nel Mezzogiorno italobizantino e normanno, si mostra fecondo per l’interpretazione di alcune immagini. Ne deriva una lettura generale del mosaico in senso unitario e biblico: il grande albero, centro unificatore della figurazione, assume le caratteristiche di Albero della Vita, che segna e accompagna la Storia della Salvezza, dalla Sapienza creatrice fino all’Incarnazione del Figlio, ordinando la lettura del mosaico dal presbiterio all’ingresso. Sinossi “L’albero della vita”

L’albero della vita di Cristina Rabosio, edito il 16 dicembre 2021 dalla sempre attenta Jaca Book, è un delizioso e interessante volume che ci racconta la storia dei mosaici della Cattedrale di Otranto. (La redazione)