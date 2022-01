Hatchie. La giovane promessa australiana dell’indie rock

1 Minuto

186 Parole

Hatchie è una giovane musicista australiana, tra le promesse della nuova scena indie rock, sulle tracce di colleghe come Phoebe Bridgers e Soccer Mommy.

Il 22 aprile 2022 uscirà per Secretly Canadian Giving The World Away, il secondo album dell’artista che segue Keepsake del 2018.

Sono capace di scrivere qualcosa di più che belle canzoni dream pop e c’è di più per me che scrivere canzoni sull’essere innamorati o con il cuore spezzato. Hatchie

La musicista di Brisbane, Australia, ha affidato la produzione del suo nuovo album a Jorge Elbrecht (Sky Ferreira, Japanese Breakfast, Wild Nothing).

In attesa della pubblicazione di Giving The World Away, Harriette Pilbeam, in arte Hatchie, ha pubblicato un nuovo singolo dal titolo Quicksand, scritto con Dan Nigro, già collaboratore e tra gli autori dei successi della ben nota Olivia Rodrigo. (La redazione)

