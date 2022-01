Taylor Swift ambasciatrice del Record Store Day 2022

Dal 2008 si festeggia annualmente il Record Store Day, la giornata internazionale dedicata ai negozi di dischi indipendenti e tradizionali.

La quindicesima edizione del grande evento musicale si terrà sabato 23 aprile 2022 e vedrà come ambasciatrice Taylor Swift, che a tal proposito dice:

Sono molto orgogliosa di essere l’ambasciatrice del Record Store Day di quest’anno. I luoghi in cui andiamo a curiosare, esplorare e scoprire musica nuova e vecchia sono sempre stati sacri per me. I negozi di dischi sono così importanti perché aiutano a perpetuare e promuovere l’amore per la musica come passione.

Taylor Swift