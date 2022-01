1 Minuto

170 Parole

Your Go To è il primo singolo degli A Temporary Lie, il nuovo progetto di Cesare Malfatti e Georgeanne Kalweit.

Your Go To è un brano che racconta i malesseri delle persone che vivono in una società costellata di distrazioni ma che, in fondo, si ritrovano sole in cerca della propria meta.

Una ricerca che, tra le ombre delle dipendenze, lascia filtrare un raggio di luce che riflette le proprie verità ma non le risposte.

Ho immaginato persone e luoghi che conosco bene a Minneapolis, la mia città natale” dice Georgeanne. “Le luci lampeggianti del cinema Uptown Theater in una zona che un tempo fu il fulcro del mondo punk alternativo, o una panchina nel parco di Loring Park vicino a dove vivevo e lavoravo con un gruppo di artisti al Loring Bohemian Café. Cesare Malfatti

Your Go To vede la partecipazione di Fabio Rondanini alla batteria, Roberto Dell’Era al basso e Raffaele ”Rabbo” Scogna alle tastiere. (La redazione)