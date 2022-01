Il ritorno dei Sonic Youth con una raccolta di inediti e rarità

1 Minuto

180 Parole

Con ben 15 album in studio alle spalle – dall’esordio Confusion Is Sex (1983) e l’ultimo The Eternal (2009), i Sonic Youth sono stati una delle formazioni seminali degli anni ’80 e ’90 che con la loro inconfondibile miscela di noise e sperimentazione rock hanno caratterizzato la scena musicale alternativa internazionale.

Dopo lo scioglimento del 2011, che ha portato Kim Gordon (voce e basso), Thurston Moore (voce e chitarra), Lee Ranaldo (chitarra e voce) e Steve Shelley (batteria) a intraprendere nuove strade e nuovi progetti dopo ben 30 anni di carriera, i Sonic Youth hanno deciso di pubblicare una raccolta di inediti e rarità dal titolo In/Out/In.

Il disco – contenente 5 brani – uscirà l’11 marzo 2022 per Three Lobed Recordings. Ad anticipare il nuovo lavoro discografico della band statunitense arriva il primo singolo In & Out. Buon ascolto e ben tornati nel passato sonico. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA