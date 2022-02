L’heavy psych rock dei gallesi MWWB con «The Harvest»

2 Minuti

240 Parole

I gallesi Mammoth Weed Wizard Bastard (in sigla MWWB) stanno continuando il viaggio attraverso la galassia con il loro favoloso blend di heavy metal e shoegaze, condito da space rock, stoner, doom e gustosissimi synth cosmici.

Il nuovo album, The Harvest, rispetto al passato tocca picchi mai raggiunti dalla band e dispiega le sue ali prog e concettuali lungo le nove tracce che lo compongono.

Trattasi di un mix di sperimentazione e ricerca melodica che la band di Wrexham, Galles, ha realizzato ascoltando per intere giornate perfezione psichedelica di Dark Side of The Moon dei Pink Floyd e studiando gli arrangiamenti per il cinema di John Carpenter.

Con The Harvest, in uscita il 25 marzo 2022 per New Heavy Sounds, i MWWB hanno raffinato il sound e creato un disco heavy psych rock che merita di essere ascoltato senza pause e che funziona come la colonna sonora di un film.

I nuovi MWWB di Jessica Ball e Paul Michael Davies non sono solo una band di musica metal, ma anche un gruppo rock capace di trascendere i generi e dare una svolta colta al proprio stile e sperimentare come poche realtà della scena doom e stoner.

Oltre ai fondatori Jessica Ball (voce e synth) e Paul Michael Davies (chitarra e synth), fanno parte dei Mammoth Weed Wizard Bastard i nuovi arrivati Stuart Sinclair al basso e Dom McCready e alla batteria. (La redazione)