Ed Sheeran e Taylor Swift insieme in un’inedita versione di The Joker And The Queen

Ed Sheeran e Taylor Swift sanciscono più di 10 anni di amicizia pubblicando una versione inedita del brano The Joker And The Queen.

Dopo Everything Has Changed del 2012, End Game del 2017 e Run’ Taylor’s Version del 2021, The Joker And The Queen è la loro quarta collaborazione.

Quando Ed Sheeran ha composto il brano per il suo album del 2021, ha subito pensato che la voce di Taylor fosse perfetta per questa canzone e, di lì a poco, l’ha contatta per invitarla.

E il risultato è un brano che splende grazie alle voci sussurrate di Sheeran e Taylor, alle delicate note di pianoforte e ai bellissimi arrangiamenti di archi compiuti dal fratello di Ed, Matthew.

L’uscita di The Joker And The Queen è accompagnata dal video traboccante di nostalgia diretto da Emil Nava. (La redazione)