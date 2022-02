My Idea. Quando la musica indie diventa mainstream

2 Minuti

Cry Mfer è il titolo dell’album d’esordio degli statunitensi My Idea, duo composto dagli amici Lily Konigsberg (Palberta) e Nate Amos (Water From Your Eyes).

Cry Mfer segna un punto di rottura di Konigsberg e Amos, dopo aver registrato l’album infatti entrambi hanno deciso di smettere di bere.

Tutto è nato quando nell’autunno del 2020 Lily – dopo alcuni anni passati nel trio punk Palberta – ha chiesto a Nate (che, all’epoca, era la metà del duo dance Water From Your Eyes) di essere il potenziale produttore di suo disco da solista.

Un progetto pensato inizialmente come solista ma trasformatosi ben presto come duo, dando vita a questo lavoro discografico che parla di amore, bugie e pianti ma anche dal palpabile senso dell’umorismo e autoconsapevolezza.

Cry Mfer è il suono di due persone che sanno cosa vuol dire essere amici e che cerca di destare quell’idea di serietà che molto spesso permeato da una eccessiva serietà e rigidità culturale. Non a caso il duo originariamente voleva chiamarsi The Grammys anziché My Idea, non vergognandosi affatto di ascoltare Ariana Grande e Justin Bieber e tantomeno di fare uso del vocoder.

In uscita il 22 aprile 2022 per Hardly Art, Cry Mfer è anticipato dal singolo che dà il titolo al disco. (La redazione)

