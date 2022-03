«Heat» è il nuovo singolo e video di Freedust

1 Minuto

Avevamo già parlato poco tempo fa del produttore Italiano trapiantato a Barcellona Daniele Carmosino, a capo di DanCa Records, in occasione dell’uscita del singolo e video One Shot del suo duo Wild Bounce, ma mai uno che rimane con le mani in mano, il nostro ora ritorno con un nuovo brano, nuovo video e diversa formazione.

In parallelo infatti Carmosino porta avanti il progetto Freedust, con cui ha da poco pubblicato il singolo e video Heat, uno spensierato brano uptempo dal sapore rhythm and blues ma con un sound decisamente moderno. Il pezzo ricorda un po’ lo stile di Tightrope di Janelle Monae, e ne condivide la stessa energia contagiosa.

Heat è accompagnato da un video “homemade” in cui giovani ballerini da tutto il mondo (India, Nigeria, Colombia, Jamaica, Vietnam, Morocco e Sri Lanka) danzano sulle sue note, esibendosi in generi che vanno dal bhangra, al b-boying, passando per il contemporaneo e l’hip hop. A riprova che è proprio difficile rimanere fermi mentre lo si ascolta.

Le temperature in questi giorni sono scese, ma con Heat i Freedust ci scaldano un pochino l’animo. (La redazione)